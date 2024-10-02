За девять месяцев из Свердловской области депортировали более 2900 мигрантов

За девять месяцев 2024 года судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы России 2945 иностранных граждан, которые находились на территории страны с нарушением миграционного законодательства, сообщается в пресс-службе ГУФССП.
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