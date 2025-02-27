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Трамп искренне не понимает, почему он должен быть врагом России и не может дружить с Путиным

Трамп искренне не понимает, почему он должен быть врагом России и не может дружить с Путиным

Политнавигатор Президент США Дональд Трамп отомстит Владимиру Зеленскому за прошлые и нынешние обиды.

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