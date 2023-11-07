Бойцы отдельной мотострелковой бригады получили очередную партию гуманитарной помощи

Ребята записали трогательное видео, в котором зачитывают два письма, присланных вместе с гуманитарной помощьюНапомним, весной этого года отдельной мотострелковой бригаде, в составе которой сражаются наши земляки, было присвоено почётное наименование «Гвардейская».
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