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Китцбюэль (ATP). 1/2 финала. Берреттини поборется с Ганфманном, Гастон – с Диасом Акостой

Сетка турнира здесь. Generali Open Китцбюэль, Австрия 22 – 27 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Отрытые корты, грунт 1/2 финала Янник Ганфманн (Германия)  Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 26 июля, 13.

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