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Несекретные материалы

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Вывод ВСУ с Донбасса и отказ от НАТО: опубликован «мирный план» Трампа по Украине

Вывод ВСУ с Донбасса и отказ от НАТО: опубликован «мирный план» Трампа по Украине

Украинские СМИ опубликовали детали нового «мирного плана» Трампа по Украине, который его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли привезти на переговоры в Москву и Киев.

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