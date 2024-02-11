Деймон Хилл: Похоже, Ferrari вновь становится конкурентоспособной

FerrariЧемпион мира Формулы 1 сезона 1996 года Деймон Хилл считает, что уход его соотечественника Льюиса Хэмилтона из Mercedes-AMG может быть свидетельством того, что Ferrari возвращается на конкурентоспособной уровень и готовится вновь бороться за титулы.