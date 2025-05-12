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В России отреагировали на слова Ермака о санкциях против страны

В России отреагировали на слова Ермака о санкциях против страны

Возможные антироссийские санкции со стороны США выглядят странно, и заявления со стороны Украины о них могут быть частью информационной войны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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