Развитие Высших народных школ обсудили в Братске

В рамках масштабной Недели образования взрослых в администрации города Братска прошла встреча, посвященная совершенствованию и дальнейшему развитию Высших народных школ и Народного университета ветеранов образования.
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