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Аргументы недели

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Около 200 сотрудников транспортного сектора почтили память героев блокады

Около 200 сотрудников транспортного сектора почтили память героев блокады

Работники транспортного сектора Санкт-Петербурга почтили память водителей, которые в годы блокады на автобусах по Дороге жизни эвакуировали жителей осажденного города.

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