Анатолий Шарий: «Покушение» на Зеленского стало сериалом на YouTube

Почему «покушение» на Зеленского оказалось дальше от самолёта, чем многие города от линии конфликта? Кому выгоден информационный шум вокруг дрона, если детали меняются каждый день? Что осталось от версии о внешнем следе после признаний норвежских чиновников? И почему украинские и европейские медиа не спешат уточнять опровержения? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы зрителей и читателей.