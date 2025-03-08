Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем

Дорогие женщины! От депутатов Думы города Владивостока примите самые искренние поздравления с Международным женским днем! Этот весенний праздник прочно вошел в нашу жизнь и стал символом женской красоты, нежности, общественного признания профессиональных заслуг и достижений прекрасной половины человечества.