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Русская весна

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Аргентину возглавил противник BRICS и России (ВИДЕО)

Аргентину возглавил противник BRICS и России (ВИДЕО)

Правый популист Хавьер Милей победил на выборах президента в Аргентине. Он уже предложил дать доллару США свободное хождение в стране, исключил вступление в БРИКС и намерен значительно урезать все социальные расходы.

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