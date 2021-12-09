Депутаты горсовета Евпатории досрочно прекратили полномочия Олеси Харитоненко

Вчера на заседании внеочередной сессии Евпаторийского городского совета депутаты досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва Олеси Харитоненко.
Вчера на заседании внеочередной сессии Евпаторийского городского совета депутаты досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва Олеси Харитоненко.
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