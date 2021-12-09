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Депутаты горсовета Евпатории досрочно прекратили полномочия Олеси Харитоненко

Депутаты горсовета Евпатории досрочно прекратили полномочия Олеси Харитоненко

Вчера на заседании внеочередной сессии Евпаторийского городского совета депутаты досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва Олеси Харитоненко.

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