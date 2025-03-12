👍 В Симферополе пройдут бесплатные экскурсии, посвящённые Крымской весне Инфотуры организуют 18 марта в честь празднования воссоединения Крыма с Россией, рассказали в пресс-службе администрации города.
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👍 В Симферополе пройдут бесплатные экскурсии, посвящённые Крымской весне Инфотуры организуют 18 марта в честь празднования воссоединения Крыма с Россией, рассказали в пресс-службе администрации города.