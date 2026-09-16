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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы тоже люди». Деджонте Мюррэй призвал больше поддерживать игроков, возвращающихся после разрывов ахилла

Защитник «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй призвал болельщиков больше поддерживать баскетболистов, возвращающихся после разрыва ахиллова сухожилия.

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