Празднование Мартынова дня 26 февраля: традиции и запреты Елена ГалицкаяСогласно древним обычаям, 26 февраля отмечается Мартынов день – день, когда все трудятся и работают, следуя предписаниям и приметам, передающимся из поколения в поколение, сообщают журналисты сайта ftimes.
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