Празднование Мартынова дня 26 февраля: традиции и запреты Елена ГалицкаяСогласно древним обычаям, 26 февраля отмечается Мартынов день – день, когда все трудятся и работают, следуя предписаниям и приметам, передающимся из поколения в поколение, сообщают журналисты сайта ftimes.