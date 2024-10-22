Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-президент Перу Толедо получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

Экс-президент Перу Толедо получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

В Перу бывшего президента Алехандро Толедо осудили на 20 с половиной лет тюремного заключения. Правивший в период с 2001 по 2006 годы президент обвиняется в отмывании денежных средств и получение многомиллионной взятки.

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