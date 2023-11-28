Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав инвалида из Бийска

После проведения работ по газификации дорога на одной из улиц пришла в негодность — с морозами там замерзла колея, которая не дает мужчине покинуть домовладение Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав инвалида-колясочника в Бийске.