Хит-просвет от "Дискотеки Авария"

Год 1995-й. Алексей Рыжов, Олег Жуков и Николай Тимофеев ведут дискотеки в родном городе Иваново. На одном из выступлений случается авария – внезапно гаснет свет.
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