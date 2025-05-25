40 «Гераней» плюс «Искандеры» по «Антонову»: ЗРК Patriot сгинул первым, потом сгорели цеха, где делали БПЛА «Лютый» для ВСУ

24 мая наше Минобороны сообщило, что армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и по американскому ЗРК Patriot.
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