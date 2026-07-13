Велосипедисты МГФСО завоевали награды в командных гонках на Спартакиаде учащихся

Фото: mos.ru Представители спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) завоевали две серебряные медали в командных гонках преследования на XIII Спартакиаде учащихся России, которая проходит в Пензе.