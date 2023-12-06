Почему РФ не нужна вся Украина

Е-сс!.. и Сатановские и Кедми... это подтвердили!!... ангелами то... они оказались ..Падшими!!!.

mullonen

Задача СВО - уничтожить фашизм. Поэтому брать будут всю Украину. Ну а дальше, после трибуналов и пр... может и референдум проведут, кто куда и как.