Типа так (!) Существует мнение, что Россия хочет захватить всю Украину, ну или хотя бы до Житомира.
Почему РФ не нужна вся Украина
Комментарии
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Алексей Тан
Е-сс!.. и Сатановские и Кедми... это подтвердили!!... ангелами то... они оказались ..Падшими!!!.
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3 час.
mullonen
Задача СВО - уничтожить фашизм. Поэтому брать будут всю Украину. Ну а дальше, после трибуналов и пр... может и референдум проведут, кто куда и как.
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2 час.
Сергей Лобачев
Даешь план Байдена!!! Но это шутка была... Зачем России столько нахлебников. Дотаций на всех не наберешься.
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1 час.
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