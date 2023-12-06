Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Людмила Свириденко
    Зато какая радость Кремлю. Считай, за так, Россию сдали внаем. Вот пусть чурки и выбирают президента, а нам оно не ну...Негласный раздел ...
  • Вячеслав 5
    Если бы вы так русское население вывозили из бывших республик в далёкие 90-ые годы вам бы цены не было с такой скорос...Негласный раздел ...
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    Ещё один,умом убогий.Негласный раздел ...

Почему РФ не нужна вся Украина

Почему РФ не нужна вся Украина

Типа так (!) Существует мнение, что Россия хочет захватить всю Украину, ну или хотя бы до Житомира.

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Комментарии
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Алексей Тан
Е-сс!.. и Сатановские и Кедми... это подтвердили!!... ангелами то... они оказались ..Падшими!!!.
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3 час.
mullonen
Задача СВО - уничтожить фашизм. Поэтому брать будут всю Украину. Ну а дальше, после трибуналов и пр... может и референдум проведут, кто куда и как.
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2 час.
Сергей Лобачев
Даешь план Байдена!!! Но это шутка была... Зачем России столько нахлебников. Дотаций на всех не наберешься.
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1 час.

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