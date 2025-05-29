Власти Египта опровергли конфискацию территории монастыря Святой Екатерины

Власти Египта заявили о приверженности сохранению священного и религиозного статуса монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове, сообщения о конфискации его территории не соответствуют действительности.
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