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Немецкий салат: увидела в супермаркете, захотелось попробовать

Немецкий салат: увидела в супермаркете, захотелось попробовать

Ингредиенты: 200 гр. ветчины 300 гр. фасоли из банки (консервированной) половина моркови 3 маринованных огурца 1 луковица 1 болгарский перец соль и специи по вкусу майонез для заправки Приготовление: Подготовьте глубокую салатницу.

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