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FIFA 23 XBOX ONE КЛЮЧ Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «FIFA 23» ...

FIFA 23 XBOX ONE КЛЮЧ Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «FIFA 23» ...

FIFA 23 XBOX ONE КЛЮЧ Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «FIFA 23» для консоли XBOX ONEРегион активации: ТурцияДля активации ключа требуется VPN с подключением к ТурцииПосле активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙИгра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью MicrosoftВы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языкамиЯзыки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и дрВсемирная играВ EA SPORTS™ FIFA 23 всемирная игра становится еще лучше: технология HyperMotion2 обеспечивает еще большую реалистичность игрового процесса, после выхода в игре в виде обновлений будут представлены как мужской, так и женский FIFA World Cup™, добавлены женские команды, кроссплатформенная игра* и многое другое.

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