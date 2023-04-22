FIFA 23 XBOX ONE КЛЮЧ Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «FIFA 23» для консоли XBOX ONEРегион активации: ТурцияДля активации ключа требуется VPN с подключением к ТурцииПосле активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙИгра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью MicrosoftВы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языкамиЯзыки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и дрВсемирная играВ EA SPORTS™ FIFA 23 всемирная игра становится еще лучше: технология HyperMotion2 обеспечивает еще большую реалистичность игрового процесса, после выхода в игре в виде обновлений будут представлены как мужской, так и женский FIFA World Cup™, добавлены женские команды, кроссплатформенная игра* и многое другое.