"Ситилинк": за 2024 год продажи умных колонок в России выросли в четыре раза

За последний год интерес россиян к устройствам экосистемы умного дома значительно возрос. По данным онлайн-ритейлера "Ситилинк", спрос на светодиодные ленты увеличился в семь раз, а на умные колонки - в четыре раза раза.
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