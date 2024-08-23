Этот трюк пригодится всем

Друзья, если нет моющих средств, а жирную посуду нужно как-то отмыть, пригодиться этот трюк. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.