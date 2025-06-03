В Госдуме предложили ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили на заключение законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологий и их публичную пропаганду.
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