В Госдуме предложили ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили на заключение законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологий и их публичную пропаганду.