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Царьград

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Запрещено менять самостоятельно: автоэксперты перечислили 12 деталей, которые нельзя устанавливать

Запрещено менять самостоятельно: автоэксперты перечислили 12 деталей, которые нельзя устанавливать

В список запрещённых к самостоятельной установке автомобильных деталей вошли не только внешние, но и внутренние элементы.

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