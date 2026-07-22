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Атака БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре: что говорят люди, заявление Татьяны Ким

Атака БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре: что говорят люди, заявление Татьяны Ким

В ночь на 22 июля Краснодар подвергся атаке БПЛА. Около 03:30 жители города услышали серию взрывов, а спустя полчаса в городе завыли сирены.

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