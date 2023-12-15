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Этот таинственный мир

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Доинкские “жрецы-астрономы” строили гигантские сооружения, ориентированные на Млечный Путь

Доинкские “жрецы-астрономы” строили гигантские сооружения, ориентированные на Млечный Путь

Древние жители Анд воспринимали Млечный Путь как живительную реку звезд. Задолго до того, как яркие огни Лимы затмили великолепие звезд над центральным перуанским побережьем, Млечный Путь сиял таким ярким блеском, что доиспанские жители региона строили свою космологию вокруг него.

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