Александр Стасюк: «Лизинг может снять с бизнесмена значительное количество рисков»

В последнее время в России активно развивается предпринимательство. Как отметил в разговоре с «ФедералПресс» директор лизинговой компании «Аспект» Александр Стасюк, желающих стать предпринимателями становится все больше и это является очень хорошей тенденцией:«В первом квартале 2024 года в Екатеринбурге значительно увеличился спрос на лизинг промышленного оборудования из Китая для нужд малого и среднего бизнеса.