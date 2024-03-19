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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Александр Стасюк: «Лизинг может снять с бизнесмена значительное количество рисков»

Александр Стасюк: «Лизинг может снять с бизнесмена значительное количество рисков»

В последнее время в России активно развивается предпринимательство. Как отметил в разговоре с «ФедералПресс» директор лизинговой компании «Аспект» Александр Стасюк, желающих стать предпринимателями становится все больше и это является очень хорошей тенденцией:«В первом квартале 2024 года в Екатеринбурге значительно увеличился спрос на лизинг промышленного оборудования из Китая для нужд малого и среднего бизнеса.

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