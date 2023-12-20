30 уморительных случаев, когда ИИ не понял поставленной задачи

Искусственный интеллект - угроза творчеству или же хороший вспомогательный инструмент? Разработчики DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion пообещали изменить наш подход к созданию концепций и визуального контента.
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