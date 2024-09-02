Путин указал, что Россия продолжит идти по пути демократизации спорта

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) грубо попирает олимпийские идеалы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.
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