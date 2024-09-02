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Путин указал, что Россия продолжит идти по пути демократизации спорта

Путин указал, что Россия продолжит идти по пути демократизации спорта

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) грубо попирает олимпийские идеалы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

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