Объявлена победительница конкурса «Мисс Земля» 2023 года

Дрита Зири из Албании стала новой «Мисс Землей» 2023 года Девушка представляла Албанию. Фото: из открытых источников Всемирно известный конкурс красоты «Мисс Земли» завершен, и судьи уже объявили победительницу, достойную короны с этим титулом.