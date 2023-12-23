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Объявлена победительница конкурса «Мисс Земля» 2023 года

Объявлена победительница конкурса «Мисс Земля» 2023 года

Дрита Зири из Албании стала новой «Мисс Землей» 2023 года Девушка представляла Албанию. Фото: из открытых источников Всемирно известный конкурс красоты «Мисс Земли» завершен, и судьи уже объявили победительницу, достойную короны с этим титулом.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Рты бы еще закрывали эти красавицы, а то мухи залетят
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6 час.

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