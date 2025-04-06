Хуситы заявили, что атаковали авианосную группу США в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в северной части Красного моря авианосец ВМС США Harry Truman и сопровождающие его корабли, заявил военный представитель этой организации Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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