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Царьград

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Цыгане довели бойца СВО: В деле 21-летнего Никиты Носова новый поворот - ответят все

Цыгане довели бойца СВО: В деле 21-летнего Никиты Носова новый поворот - ответят все

В Приморском крае цыгане в буквальном смысле довели бойца СВО, что он уже был готов попрощаться с жизнью.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
&quot;выкосить &quot; их всех в прямом смысле этого слова !Не хотят жить по-людски не хуй в городе делать ,выгнать ...
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