В Новосибирске нелегальный мигрант насмерть сбил 23-летнюю девушку

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Калининском районе.В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" после смертельного ДТП на территории Калининского района.