Русская весна
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Русская весна

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Придётся сказать «прощай» Америке: Трамп снова угрожает БРИКС

Придётся сказать «прощай» Америке: Трамп снова угрожает БРИКС

Президент США Дональд Трамп снова подтвердил, что намерен противостоять развитию БРИКС и появлению собственной валюты объединения.

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Комментарии
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Eduard
Не надобыло воровать чужие миллиарды!
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17 час.
Ю
Юрий Зубрин
Очередной ЕБАНУТЫЙ на всю голову проявляется во всей своей дебильной  &quot;красе&quot;....
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17 час.
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