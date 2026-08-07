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«Расинг» отклонил предложение ЦСКА по Мартирене. Аргентинцы не хотят включать ди Лусиано в сделку

« Расинг » отклонил первое предложение ЦСКА по правому защитнику Гастону Мартирене , сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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