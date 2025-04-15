Русский нападающий Тарасенко ведет «Детройт» к победе над «Далласом» в НХЛ

В матче НХЛ «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Даллас Старз» со счётом 6:4. Русский нападающий Владимир Тарасенко стал автором одной из шайб, а Евгений Дадонов отличился за «Даллас», забив 20-й гол в сезоне.