В 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии « Аль-Хазем » в четверг принимает «Аль-Фейху». Матч « Аль-Ахли » Эдуарда Сперцяна с « Аль-Халиджем » перенесен и, вероятно, будет сыгран 23 октября.
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