В WADA ответили на информацию о сокрытии заключения по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на статью Associated Press, в которой указано, что руководство международной организации скрыло заключение эксперта, который подтвердил, что версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании допинга в ее организм может быть правдой.