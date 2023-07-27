Та-ки шо вы говорите?! Сейчас прибегу и всех. то есть, всем помогу! Нет, она не хотела, - ее заставили.
Греция вступила на порог войны
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо тушить свои пожары... Как говориться раньше думай о Родине, а потом о других.... Вообще у власти свои понятия, накормить Африканские государства, потушить пожары кому угодно только не у себя и т.д. Все .то делается за счет средств простого народа и он за все эти дарения расплачивается своей нищетой, когда в 40% семей в России дети недоедают, старикам устроили геноцид и голодомор, простым работягам платят мизерные зарплаты, рабочие места пришлым и т.д. Когда власть обратит внимание на свой народ? Конечно устроив себе жизнь за счет народа как при коммунизме и ни чем себе не отказываю трудно жируя за счет народа думать о его проблемах, мозги жиром затекли...
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5 час.
ЛД
Лилия Дрогочинская
👍
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4 час.
Дмитрий Федорович
Турция вообще нам на голову ка...ет,а мы всё другана корчим.Посла застрелили,самолёт сбили,церковь в мечеть переделали.А мы им туристов,газовый хаб и прочее.А они байрактары Украине.☹️
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2 час.
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