Греция вступила на порог войны

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо тушить свои пожары... Как говориться раньше думай о Родине, а потом о других.... Вообще у власти свои понятия, накормить Африканские государства, потушить пожары кому угодно только не у себя и т.д. Все .то делается за счет средств простого народа и он за все эти дарения расплачивается своей нищетой, когда в 40% семей в России дети недоедают, старикам устроили геноцид и голодомор, простым работягам платят мизерные зарплаты, рабочие места пришлым и т.д. Когда власть обратит внимание на свой народ? Конечно устроив себе жизнь за счет народа как при коммунизме и ни чем себе не отказываю трудно жируя за счет народа думать о его проблемах, мозги жиром затекли...