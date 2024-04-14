На ВСМ заработают госбанки

«Сейчас государство физически не готово дать много бесплатных денег. И в таком случае предлагаемая модель финансирования — лучшее из возможных решений»из личного архива Петра Лавриненко Петр Лавриненко, директор по инфраструктурным финансам Центра экономики инфраструктурычитайте на monocle.