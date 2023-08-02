На Ямале строят быстровозводимые ветлечебницы

Поселок Уренгой скоро обзаведется новой ветеринарной лечебницей. Место под нее уже выделили. О строительстве новой ветклиники главу Ямала Дмитрия Артюхова попросили сельчане во время его «Честного маршрута», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.