Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

На Ямале строят быстровозводимые ветлечебницы

На Ямале строят быстровозводимые ветлечебницы

Поселок Уренгой скоро обзаведется новой ветеринарной лечебницей. Место под нее уже выделили. О строительстве новой ветклиники главу Ямала Дмитрия Артюхова попросили сельчане во время его «Честного маршрута», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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