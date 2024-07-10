В мэрии показали, как оформят Омск ко Дню города. Работы выполнит частная компания. Ее услуги обойдутся бюджету в полмиллиона рублей.
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В мэрии показали, как оформят Омск ко Дню города. Работы выполнит частная компания. Ее услуги обойдутся бюджету в полмиллиона рублей.