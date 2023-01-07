НФЛ. 18-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграет с «Атлантой», «Нью-Ингленд» встретится с «Баффало» и другие матчи

С 8 по 9 января пройдут матчи 18-й недели сезона НФЛ. «Тампа-Бэй» сыграет с «Атлантой», «Нью-Ингленд» встретится с «Баффало».
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