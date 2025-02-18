Песков: вопрос ядерной программы Ирана должен быть решен путем дипломатии

Российская Федерация убеждена, что при наличии политической воли со стороны всех участников переговорного процесса вопрос ядерной программы Исламской Республики Иран может и должен быть решен путем дипломатии.
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