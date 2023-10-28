А за что же тогда стоял майдан? Только за кружевные трусики?

Страны-члены НАТО считают, что Украина на данном этапе не может вступить в альянс. Об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
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